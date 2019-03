Saipem, Caio: innovare è cruciale. Una scelta per l'efficienza e la sostenibilità

Ultimo aggiornamento: 11:31

Innovare è fondamentale per, perché significa essere sempre più efficienti e sostenibili e dare al cliente un servizio sempre migliore. Una scelta che comporta importanti investimenti su mezzi, impianti e sistemi informatici, ed implica intelligenza e capacità di selezionare tra quello che il mondo offre. E' quanto affermato dapresidente del gruppo di ingegneria specializzato nella realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, in una intervista rilasciata agli Open Talks, una settimana per dialogare su temi cruciali per l'azienda, quali la finanzia sostenibile e il ruolo dell'innovazione tecnologica, in corso a Milano.«L'innovazione per un'azienda come Saipem è centrale, siamo un'azienda che ha nelle proprie competenze la sua ragione d'essere. Io sono entrato in Saipem un anno fa e quello che fa un'enorme impressione è il livello di competenza e la passione con cui le persone lavorano per risolvere i problemi di sostenibilità dei nostri clienti. Quando c'è questo forte senso di scopo, allora l'innovazione diventa uno strumento fondamentale per servire al meglio i clienti in questo impegno che l'azienda si è presa da tanti anni di farlo nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone e anche nel rispetto dei vincoli economici dei nostri clienti. Oggi si parla di digitalizzazione, domani si parlerà d'altro, le tecnologie sono interessantissime e importantissime ma per Saipem l'innovazione è la capacità delle nostre donne e dei nostri uomini di capire come lavorare insieme con intelligenza per mettere questa innovazione al servizio dei nostri clienti».«L'investimento è molto importante, abbiamo un impegno di risorse finanziarie ragguardevolissimo in tema di innovazione dei nostri mezzi, impianti, dei nostri sistemi informatici. Un tempo, all'interno dell'impresa c'erano già tutte le competenze, oggi invece vi troviamo a confortarci con discipline molto diverse, ambientali, tecnologiche, digitali, ovviamente meccaniche, energetiche e altro. La capacità dell'azienda è quella di investire ma anche di discernere tra interno ed esterno e mettere a disposizione dei clienti le tecnologie che ci sono. Investimenti sicuramente ma anche tante e crescente intelligenza e capacità di selezionare tra quello che il mondo ci offre per, insieme al mondo, servire i clienti. L'indirizzo strategico dato dal management, a partire dall'ad, è puntare sui quei settori, mercati e tecnologie che possono aumentare il tasso di sostenibilità delle attività dei nostri clienti come il gas, il commissioning, il carbon capture. Sono tutti orientamenti tecnologici che vanno verso la sostenibilità. Innovazione ed energia sono da sempre state cugine strette: più innovazione c'è, più digitalizzazione c'è, e più si è efficienti nell'uso dell'energia. Questo vale per le nostre navi, per i clienti, ed è un binomi centrale per Saipem, digitalizzazione del modo di essere ed efficienza energetica e rispetto per l'ambiente».