Caio: "Saipem campione nelle infrastrutture. Protagonista della transizione energetica"

"Per rilanciare le imprese la chiave è l'investimento in infrastrutture, particolarmente importante per incrementare l'occupazione, riattivare filiere importanti e, nel lungo periodo, creare un paese maggiormente pronto alle sfide di domani. L'Italia ha già dimostrato di avere competenze e di saper erogare servizi importanti, sia sui dati che sulle infrastrutture fisiche come la rete a banda larga, che abbiamo visto essere essenziale per l'economia". È quanto ha dichiarato Francesco Caio, presidente di Saipem, nel corso del suo intervento al Wired Next Fest 2020.



"Saipem – ha evidenziato Caio – ha dimostrato di essere un campione delle infrastrutture con una crescente componente tecnologica a servizio della sostenibilità. La transizione energetica è un'occasione da cogliere nella quale Saipem si è già posizionata come protagonista: il 70% del portafoglio ordini della società è legato a progetti non-oil. Questo è possibile grazie alla forte crescita nelle infrastrutture dedicate alle rinnovabili, come per esempio nell'eolico offshore nel quale ci stiamo specializzando in maniera crescente.Un elemento importante della transizione energetica nel medio periodo – ha proseguito – è l'idrogeno insieme alla tecnologia per la cattura della CO2, fondamentale per supportare settori fortemente energivori come per esempio quelli siderurgici, che possono così crescere e svilupparsi riducendo drasticamente il proprio carbon footprint. In questo senso Saipem ha di recente siglato un accordo con Snam. La nostra storia e il nostro impegno nella ricerca e nell'innovazione ci pone come uno dei pivot di ingegneria della sostenibilità. Una competenza che continueremo a esportare in tutto il mondo. La componente di digitale in Saipem – ha concluso Caio – è presente in tutte le fasi dei nostri lavori, dalla progettazione alla realizzazione fino alla gestione. Un esempio è la realizzazione dei droni sottomarini, dalla costruzione alla manutenzione e al controllo, con un impatto enorme sulla sicurezza ambientale degli impianti che realizziamo".



Ultimo aggiornamento: 16:33

