Borse europee in rialzo

Ultimo aggiornamento: 12:28

Borse europee moderatamente positive in prospettiva di una soluzione sulla guerra dei dazi, dopo l'accordo con gli Usa annunciato da un portavoce del governo cinese. Milano (Ftse Mib +0,9%) è in testa, seguono Francoforte (+0,7%), Madrid (+0,5%), Parigi e Londra (+0,3% entrambe). Al rallentatore la produzione industriale tedesca in settembre (-0,6%), mentre sono salite le vendite al dettaglio in Italia (+0,7%) e la Bce ha diffuso il tradizionale Bollettino Economico mensile. Positivi i futures su Wall Street, in vista delle richieste settimanali di sussidi e del rilascio di credito al consumo.Piazza Affari è spinta da Unicredit (+6%), dopo la cessione dell'intero pacchetto dell'8,4% in Mediobanca (+0,05%) e conti trimestrali con un utile in crescita dell'8,2% a 3,3 miliardi. Effetto conti anche per Generali (+3,12%), il cui utile è salito del 16,6% a 2,1 miliardi nei primi 9 mesi, e su Creval (+3,27%). L'accordo di massima raggiunto tra Usa e Cina sui dazi spinge Moncler (+3,8%), Pirelli (+1,45%) e Ferragamo (+1,3%). Tiene Banco Bpm (+0,66%), il cui utile è salito del 30,9% a 686 milioni nei 9 mesi. Sotto pressione A2a (-2,3%), in linea con l'andamento del settore, compresa Terna (-1,83%), ieri sui massimi. Non riesce invece a fare prezzo Salini Impregilo (-10,6% teorico), nel tentativo di adeguare il prezzo alla forchetta compresa tra 1,4 e 1,5 euro per l'aumento di capitaleda 600 milioni di euro. Il rialzo del greggio (Wti +1,08%) spinge Saipem (+1,31%) ma non Eni (-0,01%). Poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 132 punti.