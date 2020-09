Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in occasione dell', la conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all'innovazione, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020.Saipem, che è anche Sponsor dell'evento, ha organizzato undella compagnia, che ha illustrato lenel campo delle attrezzature per le operazioni e gli interventi sottomarini.Fra questi l'(OIE), un sistema innovativo per bloccare in condizioni di emergenza lo sversamento accidentale di idrocarburi da pozzi subacquei,, un drone subacqueo che può operare autonomamente per mesi a grandi profondità per effettuare ispezioni e manutenzioni,, un robot sottomarino a controllo remoto nato per eseguire ispezioni e lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture sottomarine."ESOF è un importante evento scientifico di levatura internazionale che ci ha permesso di illustrare a un ampio pubblico l'intelligenza creativa e l'ingegnosità di Saipem e delle sue persone", ha spiegato, Head of Solutions Business Line, della Divisione E&C Offshore di Saipem.Tra gli ospiti della visita guidata le autorità locali:, Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,, Assessore alle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,, Sindaco di Trieste,, Assessore Risorse Umane del Comune di Trieste e, Champion di ESOF2020.La partecipazione di Saipem a ESOF2020 continuerà sabato 5 settembre nell'ambito dellocon una sessione tenuta da un panel di suoi esperti su Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Droni sottomarini residenti.