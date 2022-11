SACE e un pool di banche con i Fratelli Cosulich per la costruzione di una nave gasiera

(Teleborsa) - Un pool di istituti composto da Crédit Agricole Italia, nel ruolo di Arranger, Lender e Banca Agente, e UniCredit S.p.A.,(CDP), Banco BPM S.p.A. nei ruoli di Arranger e Lender, ha erogato un finanziamento di, assistito dalla Garanzia SACE, a Fratelli Cosulich per la costruzione di una nave gasiera. L'interventorientra nell'ambito di operatività del "Rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali" ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 143/1998.Il, che coprirà il 70% del valore complessivo dell'intera operazione, equivalente a circa 44 milioni di dollari, verrà utilizzato dalla Fratelli Cosulich per la realizzazione di un'imbarcazione che, con le sue circa 5.300 tonnellate di portata lorda, sarà in grado di trasportare oltre 8.200mc di GNL e 500mc di MGO (marine gasoil), nonché di un impianto diche sarà progettato e realizzato da. Oltre ai sistemi convenzionali di gestione del boil off (GCU – Gas Combustion Unit), sarà altresì pronta per l'installazione di un impianto "subcooling" del GNL, che permetterà di disporre delle più efficaci tecnologie di riduzione del Boil Off Gas, con la conseguente eliminazione totale dei potenziali impatti ambientali seppur limitati e derivanti dall'uso della GCU.Queste caratteristiche, oltre a connotare fortemente ladell'investimento, hanno permesso adi beneficiare di una sovvenzione da parte dell'Unione Europea, che mira a sostenere lo sviluppo di infrastrutture di distribuzione di carburanti alternativi per contribuire alladei trasporti in Europa. In questo contesto CDP ha agito come partner esecutivo della Commissione Europea per l'Italia, facilitando l'accesso alle risorse europee.L'inoltre si impegna così per operare con assoluta sicurezza, investendo nella diminuzione del proprio footprint e contribuendo nell'infrastruttura per l'intero settore dello shipping e della logistica.