SACE e Intesa Sanpaolo sostengono crescita a sostenibilità de La Regina di San marzano

(Teleborsa) -, con tre linee di finanziamento per un totale didi euro da favore dell'azienda conserviera, con sito produttivo ae parte del distretto di Nocera.è intervenuta con i suoi strumentidell'azienda campana, assistendo con le propriedue delle tre linee di credito erogate daattraversoGli investimenti dell'azienda sono destinati innanzitutto all'dello stabilimento di Scafati, in particolare all'ottimizzazione della linea rossa e nello specifico dei sughi pronti destinati al mercato degli Stati Uniti e del Nord America. Parte degli investimenti sono diretti poi al miglioramento della sostenibilità ambientale, attraverso laistallato su unrealizzato in una nuova area alle spalle dello storico opificio che servirà prima per lo stoccaggio prodotti e poi per la nuova linea di produzione. Conseguenza diretta di ciò sarà anche un efficientamento dell'attuale logistica. L'investimento è relativo anche all'La Regina di San Marzano nasce nel 1972 ad opera del, che avvia questo percorso imprenditoriale incentrato sulla valorizzazione dei prodotti della sua terra ed in particolare del pomodoro San Marzano.della produzione hanno sempre rappresentato un, che ha raggiunto posizioni di leadership sui mercati internazionali, che presidia attraverso delle controllate in USA e Canada.L'azienda campana ha costruito negli anni un, che l'ha già affiancata prima nei suoied oggi nei suoi progetti di, di. SACE conferma un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana, anche attraverso queste garanzie green a copertura di finanziamenti destinati a grandi progetti di riconversione industriale ed ad avviare una trasformazione sostenibile., Amministratore Unico de La Regina di San Marzano, ha sottolineato "la dedizione ed il grande impegno da parte della nostra intera organizzazione aziendale, dal management interno ai collaboratori agli operai fino ai fornitori e agli stessi clienti che hanno sempre apprezzato la bontà e la qualità della nostra produzione e dei prodotti" che sono una testimonianza del Made in Italy nel mondo."Il sostegno al Gruppo La Regina San Marzano mira a valorizzare la lavorazione di una delle coltivazioni più importanti del nostro Paese, quella del pomodoro. Grazie agli investimenti che l'azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista della sostenibilità dell'indipendenza energetica", ha affermato, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo.