Roma accende i motori (elettrici) per la Formula E

(Teleborsa) -per lail campionato delleche attira sempre più spettatori a livello globale e oggi sabato 13 aprile, fa tappa nelladove, appunto, andrà in scena la seconda edizionedi Roma di Formula E, dopo l'esordio trionfale dello scorso anno. Undici ia schierarsi sulla griglia di partenza, per un totale diLepresentate sotto la scalinata dinella prestigiosa cornice di piazza dici proiettano direttamente sul futuro, con quelle linee un po' spaziali, di fianco allaUn contrastoquanto- L'E-Prixsi sviluppa interamente nella giornata di oggi. Il tracciato ha una lunghezza totale di 2,84 km con 22 curve. La linea di inizio e fine è situata in Via. La gara, come tutte quelle del campionato, ha una durata di- La novità di quest'anno sono le monopostoche permettono, grazie all'aumento dell'energia delle batterie che passa da 28 a 54 kWh, di poter portare a termine la gara senza dover farsi fermare per il cambio auto a metà. A questo segue anche un incremento dellapermettendo uno spunto 0-100 km/h in solo 2.8 secondi.la città eterna non poteva non rientrare tra le tappe del campionato dellereduce dal successo dello scorsoanno che dunque si ripete con le- A fare gli onori di casa, il Sindaco di Romache ripete a gran voce uno dei mantra più utilizzati negli ultimi tempi nel panorama dell'automotive., – dice – la tecnologia elettrica e gli sviluppi in pista ci dimostrano come la mobilità a zero emissioni sia affascinante e come possa essere trasportata nella vita di tutti i giorni. Roma vuole essere in prima linea e la nostra decisione di bandire i diesel Euro 3 dall'area dell'Anello FerroviarioDa, dove si è tenuta la conferenza stampa di Envision Racing Team con i piloti, il primoha proseguito elogiando le monoposto elettriche: "La Formula E ci ha mostrato come guidare un'auto elettrica possa essere divertente ed emozionante.stanno entrando nella nostra mobilità pubblica e a questo proposito stiamo aumentando il numero di bus ibridi in circolazione mentre proprio qualche giorno faIn Italia ilè costituito dacon circacifre più elevate rispetto agli scorsi anni e destinate a raggiungereanche grazieagli interventi diA fare il punto sui numeri e sulla visione futura dellain Italia l'evento annuale di Motus-e, l'associazione italiana per lo sviluppo della mobilità elettrica. I numeri del settore, sebbene ancora bassi, sono in"È anche necessaria - ha spiegato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-e, -per questo abbiamo lanciato una call for startup e una call for ideas e abbiamo avviato dei percorsi accademici post-lauream ad hoc con le migliori realtà universitarie italiane, senza dimenticare la formazione dei tecnici meccatronici,Non solo gioie. Le modifiche alla viabilità necessarie allo svolgimento della tappa romana del gran premio di Formula E hanno provocato più di qualche disagio ai romani. Sul profilo Facebook del Corpo di Polizia locale di