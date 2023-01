Ricchi, con il Covid cresce il patrimonio dei Paperoni. Oxfam: «All'1% va il 63% della ricchezza prodotta a livello globale»

Miliardari sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. La pandemia ha aumentato le disuguaglianze. In due anni di Covid l'1% più ricco si è accaparrato il 63% dell'incremento complessivo della ricchezza netta globale (42.000 miliardi di dollari). Una cifra record che costituisce quasi il doppio della quota (37%) andata al 99% più povero della popolazione. Lo certifica il nuovo report Oxfam «La disuguaglianza non conosce crisi» che certifica come per la prima volta in 25 anni aumentano simultaneamente estrema ricchezza ed estrema povertà. Il report è stato pubblicato oggi, 16 gennaio, in occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos.

Disuguaglianza record

Il report Oxfam mette nero su bianco i dati dell'aumento della disuguaglianza prodotta anche dalla crisi pandemica. Numeri che segnano un nuovo record: nel biennio precedente il top 1% aveva beneficiato "solo" del 54% dell'incremento della ricchezza del pianeta, ora questa percentuale è aumentata al 63%. Insomma mentre i paperoni hanno visto crescere i propri patrimoni, il 99% della popolazione ha beneficiato solo in minima parte della ricchezza prodotta.

«Mentre la gente comune fa fatica ad arrivare a fine mese, i super-ricchi hanno superato ogni record nei primi due anni della pandemia, inaugurando quelli che potremmo definire i ruggenti anni '20 del nuovo millennio», commenta Gabriela Bucher, direttrice esecutiva di Oxfam International.

Aumentano disparità di genere e territoriali

Crisi dopo crisi i molteplici divari si sono acuiti, rafforzando le iniquità generazionali, ampliando le disparità di genere e gli squilibri territoriali. Se il 2022 ha colpito duramente i mercati, chi riveste posizioni apicali non è stato scalfito. Ad aiutare i "Paperoni" - rileva il report - sono stati decenni di tagli alle tasse sui più ricchi, che ne hanno consolidato le posizioni di privilegio.

Tra le proposte per combattere le disuguaglianze c'è proprio un maggior prelievo sugli individui più facoltosi: «Un'imposta del 5% sui grandi patrimoni potrebbe generare risorse da riallocare per obiettivi di lotta alla povertà a livello globale affrancando dalla povertà fino a 2 miliardi di persone», sottolinea la direttrice Bucher.

Il patrimonio dei paperoni cresciute di 2,7 miliardi al giorno

Con riferimento alle posizioni al vertice della piramide distributiva, dal 2020 ad oggi, un miliardario ha aumentato, in media, il proprio patrimonio di circa 1,7 milioni di dollari per ogni dollaro di incremento patrimoniale di una persona collocata nel 90% meno abbiente.

Nonostante il tracollo dei mercati azionari nel 2022, le fortune dei miliardari sono comunque aumentate al ritmo di 2,7 miliardi di dollari al giorno nell'ultimo triennio, dopo un decennio che ha visto raddoppiare il numero dei paperoni e i loro patrimoni.

