Chi è Kursat Yildirim, l'operaio tedesco che ha vinto 10 milioni di euro alla lotteria e ora cerca moglie

Non si lascia incantare dagli amici facili, quelli che gli si sono avvicinati dopo aver scoperto che ora nelle tasche di Kursat Yildirim ci sono 10 milioni di euro frutto di una brillante vincita alla lotteria. Il 41enne tedesco si è tolto qualche sfizio, acquistando una Ferrari 448 Pista, una Porsche Turbo S Cabriolet e un orologio di lusso. Ma il suo desiderio è un altro. Sta cercando la donna della sua vita, quella con cui spendere i soldi e accasarsi. E il quotidiano Bild prende in carico la richiesta, aprendo un indirizzo e-mail a cui le interessate possono rivolgersi per contattare Yildirim.

Vince 10 milioni alla lotteria e ora cerca moglie: «Voglio una donna di cui potermi fidare». E crea una mail per le "candidature"

«A malapena riuscivo a respirare. Ho urlato dalla felicità mentre correvo dai miei genitori. Tutti mi hanno fatto impazzire. A casa ho gridato: "Mamma, siamo ricchi!" racconta Yildirim.