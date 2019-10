Ricchezza globale aumenta ma persistono disuguaglianze. Cina al top fra i Paperoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nonostante il conflitto commerciale in atto con gli USA ed il persistente rallentamento della crescita economica. Sonocontro i 99 milioni di statunitensi. Ma gli USA restano in vetta quanto a ricchezza globale.E' quanto emerge da uno studio di, il, che segnala unaed un pari aumento della ricchezza per adulto dell'1,2% a 70.850 dollari.alla classifica con incrementi di 3.800 miliardi i primi e 1.900 miliardi la seconda. Ma si difende anche l'Europa con una crescita di 1.100 miliardi.dal 2018, raggiungendo quota 46,8 milioni a metà 2019, con unapari al 44% della ricchezza globale.. Gli USA hanno contribuito a questo aumento per oltre il 50% (675 mila milionari in più). Dal lato opposto l'Australia che ha perso 124 mila milionari.Se poi si guarda ai, cioé coloro che hanno un patrimonio di almeno 109 mila dollari e rappresentano il 10% più ricco nel mondo,, appunto, con 100 milioni di super-ricchi. Ad un passo gli Stati Uniti, mentre l'Europa resta indietro.Il rapporto mette in evidenza anchele, mentre la fascia del 10% più ricco possiede l'82%. Ma soprattutto,(936 mila dollari in asset almeno) ha il controllo dirispetto a quella degli uomini nella maggior parte dei paesi, grazie a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro e ad una divisione piu` equa del patrimonio., non solo a causa della crisi finanziaria e della recessione, ma anche per le scarse prospettive di lavoro, per gli elevati prezzi delle abitazioni, per i bassi redditi e tassi d'interesse ai minimi, che non consentono di accumulare ricchezza.