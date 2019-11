Rekeep Spa, ricavi in aumento a quota 720 milioni ma cresce l'indebitamento finanziario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Rekeep Spa che vede crescere i ricavi per il sesto trimestre consecutivo. Il cda ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019, che ha registrato ricavi pari a 720,1 milioni di euro, in crescita del 4,9%, rispetto ai 686,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2018.Il margine operativo lordo è pari a 74,6 milioni di euro, in miglioramento del 4,1% rispetto ai 71,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2018. Il risultato operativo, invece, è pari a 45,1 milioni di euro, in miglioramento del 8,6% rispetto ai 41,5 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.L’utile netto al 30 settembre 2019 ammonta a 5,9 milioni di euro, rispetto ai 10,0 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2019 è pari a 367,6 milioni di euro, inpeggioramento rispetto ai 347,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018, ma in miglioramento rispetto ai371,1 milioni di euro al 30 settembre 2018.«I risultati al 30 settembre 2019 confermano un solido trend di crescita per il nostro gruppo che mostra,ormai per il sesto trimestre consecutivo, un incremento di ricavi e marginalità grazie alle buone performancesia nell’area di attività del facility management che in quella del laundering – ha dichiarato Giuliano DiBernardo presidente e amministratore delegato di Rekeep S.p.A. - prosegue, inoltre, il deleveraging delGruppo grazie alla gestione ordinaria, il che ci rende ancora più fiduciosi sulla solidità strutturale del nostrobusiness».