Reddito di cittadinanza negato ad Annamaria Franzoni: e lei, ormai libera, fa ricorso

Ad Annamaria Franzoni è stato negato il reddito di cittadinanza. La donna, libera dallo scorso febbraio dopo aver scontato una condanna definitiva per l'omicidio del figlio Samuele, avvenuto a Cogne nel 2002, ha deciso di far ricorso contro la decisione. Per preparare al meglio le carte con le quali ricorrere in appello, la Franzoni s'è rivolta a Giustitalia, un' associazione di consumatori e utenti nata con lo scopo di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini.

La Franzoni, condannata a 16 anni di cui ne ha scontati meno di 11 grazie ai tre anni di indulto e ai giorni di liberazione anticipata concessi, è stata affiancata dall'organizzazione nella gestione delle diverse procedure per il ricorso. U no dei responsabili dei Giustitali, Ernesto Urgesi, parlando alla Dire ha spiegato che il rifiuto da parte dell'detrazioni da 950 euro no dei responsabili dei Giustitali,, parlando alla Dire ha spiegato che il rifiuto da parte dell' Inps è dovuto al mancato riconoscimento di alcuneda 950 euro

per figli con più di tre anni, purché minorenni, e per altri familiari conviventi

.

Detrazioni queste

previste dalla legge, ma che per errore non sono state applicate

, facendo così risultare il reddito della famiglia

superiore ai 9.360 euro annui che rappresentano il limite massimo per ottenere il reddito di cittadinanza

. Per questo, spiega Urgesi, i 950 euro

avrebbero dovuto essere moltiplicati per cinque

, dato che nello stato di famiglia di Stefano Lorenzi, marito di Franzoni e proprietario, assieme a lei, di una villetta a Monteacuto Vallese, in provincia di Bologna, compaiono

la stessa Franzoni, che non lavora e quindi non percepisce alcun reddito e compare nello stato di famiglia del marito, i suoi genitori e il fratello, che convivono con lei, e il figlio più piccolo

.

