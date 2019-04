Annamaria Franzoni, prime foto dopo il carcere: eccola mentre fa la spesa a Bologna

E’ tornata in libertà Annamaria Franzoni che ha finito di scontare la sua pena per aver ucciso il figlio Samuele nel 2002. La donna è stata condannata a 16 anni e dopo aver scontato 6 anni di carcere e 5 ai domiciliari, grazie anche ai benefici della buona condotta è tornata alla vita di tutti i giorni. La Franzoni, 47 anni, è stata fotografata da “Diva e donna” mentre in abbigliamento casual fa la spesa solitaria in un supermercato di Bologna.

Dopo aver fatto scorte alimentari carica il tutto in macchina. Ad aspettarla a casa infatti ci sono il marito Stefano e i loro due figli: il maggiore Davide, 23, e il più piccolo Gioele, 15 anni, venuto alla luce una anno dopo la morte di Samuele.



