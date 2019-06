​Reddito di cittadinanza, Tridico: 1 milione e 270mila domande, 1 miliardo di spesa in meno

Le domande per il reddito di cittadinanza «fino al 31 maggio sono state 1 milione e 270 mila, sono in linea con quelle previste e c'è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte. Se si conferma questo andamento avremo 1 miliardo l'anno che poi potrà essere utilizzato dal Governo». Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente Inps, intervenendo al Festival dell'economia di Trento.



«Il motivo per cui 531 euro è la media del reddito di cittadinanza è perché al Sud, dove c'è un'importante domanda, non chiedono il sostegno all'affitto» che è di 280 euro «perché hanno la casa di proprietà», ha poi sottolineato il presidente dell'Inps.



«Il sostegno al reddito è di circa 5 miliardi. Essendo risorse abbastanza generose, penso che il poverty gap venga ad essere completamente colmato», ha detto ancora Tridico. Ultimo aggiornamento: 17:43