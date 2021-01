© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Abbiamo cercato come CNEL di contribuire all'identificazione di soluzioni apromuovendo un dibattito aperto e proposteQueste le parole di, presidente del Cnel, durante un seminario promosso da CNEL e Università Cattolica su "- che ha parlato di, di quelle che capitano"Con questo piano - sottolinea Treu - abbiamo un enorme indirizzo suche andranno a modificare iverso obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un patto tra generazioni per un'economia inclusiva. Sesarebbe un guaio grave, non solo per noiche ha dato un importante segnale di