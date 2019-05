Rcs in calo in Borsa, pesa lo scontro con Blackstone

Ultimo aggiornamento: 21:33

Giornata negativa Piazza Affari per il titolo Rcs -3,86%, nel giorno dell'assemblea degli azionisti. Approvato il bilancio 2018, che si è chiuso con un utile di 85 milioni di euro e la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione dopo dieci anni di astinenza, mentre non è stato escluso quello per il 2019. Via libera al nuovo cda che vede la riconferma alla presidenza di Urbano Cairo.A preoccupare gli investitori è lo scontro con Blackstone per la contestata vendita dell'immobile di via Solferino del 2013. Secondo alcune indiscrezioni stampa, il fondo americano avrebbe depositato a New York un esposto a titolo personale contro Urbano Cairo, chiedendo un risarcimento di 300 milioni di dollari, dopo la causa avviata a novembre contro Rcs.«Non so nulla, non ho neanche avuto ancora notizia diretta, non posso parlare di una cosa che non conosco», ha dichiarato Cairo al termine dell'assemblea ricordando che «è in corso un arbitrato» che si è costituito il 15 aprile, per chiedere l'annullamento della vendita sotto la legge italiana. «Dall'esame della vendita - ha aggiunto - abbiamo ritenuto che ci fossero gli estremi per cominciare l'arbitrato, lo abbiamo deciso tutti assieme in cda. Era un atto dovuto».Cairo ha poi dichiarato che «la società, acquisite le valutazioni dei propri consulenti legali ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l'iscrizione di fondi rischi».Escluso un possibile interesse per Il Sole 24 Ore. «Non mi sono mai occupato del Sole 24 Ore e non ho nessun tipo di coinvolgimento da questo punto di vista», ha affermato il presidente di Rcs.