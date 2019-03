Rcs, utile netto a 85 milioni

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2018 il gruppo Rcs ha pienamente raggiunto gli obiettivi economico-finanziari previsti: ebitda pari a 155,3 milioni, in crescita di 17,1 milioni rispetto al 2017; upari a 85,2 milioni, in salita di 14,1 milioni rispetto al 2017.pari a 187,6 milioni ed evidenzia un decremento per circa 100 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2017 e un decremento di 234,8 milioni rispetto al 30 giugno 2016, registrando quindi un più che dimezzamento rispetto all'indebitamento a metà 2016. Iconsolidati al 31 dicembre 2018 si attestano a 975,6 milioni di euro rispetto agli 895,8 milioni del 2017.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre alla Assemblea la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola (cedola numero 8) il 20 maggio 2019 e valuta 22 maggio 2019 (record date il 21 maggio 2019), segnando il ritorno al dividendo dopo 10 anni.A partire dal 1° gennaio 2019, il Gruppo ritiene che sia possibile "confermare anchedi conseguire livelli di marginalità e flussi di cassa della gestione operativa sostanzialmente in linea con quelli realizzati nel 2018, consentendo".