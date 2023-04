Roma, nella metro B il murale per il Giro d’Italia: svelata oggi l’opera di 23 metri

E' stata inaugurata nella stazione Marconi della metro B l'opera che Roma Capitale ha dedicato al “giro ciclistico dello stivale per eccellenza” il Giro d'Italia. Un murale realizzato dallo street artist Giulio Gebbia (che da piccolo voleva fare il calciatore) in arte Rosk famoso per le sue opere di Miami, Messico, Rio de Janeiro, Parigi, New York, Bristol e come quella di Falcone e Borsellino alla Cala di Palermo, classe 1988, nato in provincia di Caltanissetta, precisamente a Serradifalco ma da qualche anno residente a Palermo. Il disegno realizzato sulla parete dell’ingresso della metro B ianugurata nel 1994 nel quartiere Ostiense, raffigura un ciclista in maglia rosa, sostenuto e incoraggiato da un gruppo di tifosi mentre sfida uno dei “tapponi dolomitici” come nella più bella tradizione che ricordano Bartali e Coppi per poi baciare il trofeo sul podio. Sullo sondo il Colosseo simbolo di Roma che il 28 maggio accoglierà il 106° Giro targato 2023 e che attraverserà la capitale. «Ringraziamo RCS che con questa bellissima iniziativa ci ha permesso di riqualificare la stazione Marconi della Metro B, uno degli snodi più frequentati su cui transitano circa 230.000 persone al mese - le parole dell’assessore alla Mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanè - Un ringraziamento particolare anche ad Atac per aver messo a disposizione la struttura. Il murales realizzato presso la stazione Marconi, peraltro, si inserisce all’interno di un progetto complessivo di riqualificazione delle fermate delle metropolitane che stiamo portando avanti e che hanno già interessato, tra le altre, le stazioni di Santa Maria del Soccorso e di Torre Maura».