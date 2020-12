Unicredit sottoscrive con Pimco e Gwm cartolarizzazione Sandokan 2 da 908 milioni

Continua l'espansione del progetto Sandokan 2 con l’emissione di una prima tranche di titoli. Gli investitori che hanno sottoscritto le note sono UniCredit, Pimco e Gwm. Aurora Recovery Capital (Arec) è la società manager che agirà in qualità di Asset Manager e Special Servicer della cartolarizzazione. Le note sono state emesse - oggi - da Yanez SPV, ossia il veicolo di cartolarizzazione del programma Sandokan, per un totale di circa 908 milioni di euro.

Il progetto

Il portafoglio Sandokan 2 abbraccia i finanziamenti ipotecari erogati da UniCredit, principalmente «Unlikely to Pays» (UTPs) verso 58 prenditori, ed è destinato ad aumentare nel corso del 2021 con ulteriori contribuzioni, fino ad un importo massimo pari a 2 miliardi di euro di Gross Book Value (Gbv). L’espansione del programma Sandokan permetterà di migliorare il valore futuro dei finanziamenti sottostanti, attraverso una gestione proattiva degli asset dati in garanzia, soluzioni innovative e nuove opportunità di finanziamento, qualora necessarie. Sandokan 2 è stato ideato sulla base del successo del lancio e della robusta performance del Progetto Sandokan (che ha riguardato un portafoglio di circa 1,3 miliardi di euro di Gbv (principalmente Utp), avviato il 9 dicembre 2016) e si basa sulla solida relazione costruita nel corso degli ultimi 5 anni tra UniCredit, Pimco, Gwm e Arec.

Le attività

La gestione e lo special servicing del portafoglio di Sandokan 2 sono state trasferite ad Arec, una società di gestione con un track record unico e consolidato nel settore real estate non performing (posizioni classificate Utp). Arec è controllata da Finance Roma, da Gwm e dal fondo Bravo III di Pimco. Banca Finint agisce in qualità di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of Noteholders nell’ambito della legge n. 130/99 sulla cartolarizzazione. In aggiunta, Banca Finint agisce anche come banca Sponsor di nuova finanza di Yanez SPV, relativamente ai comparti Sandokan e Sandokan 2. La transazione, infine, non comporterà la cancellazione contabile del portafoglio sottostante dal bilancio di UniCredit.

