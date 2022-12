Price cap gas, arriva la contromossa di Mosca: cosa succede da febbraio

(Teleborsa) -: come da attese, con la firma del decreto da parte del Presidente russo Vladimir Putin, è arrivata la contromossa di Mosca. Lo riporta Ria Novosti, spiegando che il documento vieta le consegne se i contratti specificano direttamente o indirettamente un tetto al prezzo.La risposta di Mosca alè introdotta, recita il decreto, "in relazione alle azioni ostili e contrarie al diritto internazionale degli Stati Uniti, degli Stati stranieri e delle organizzazioni internazionali che vi hanno aderito".Il divieto di approvvigionamento di petrolio sarà effettivo dal primomentre il governo russo dovrà fissare la data per il divieto di forniture di prodotti petroliferi. Prevista dal decreto anche una clausola che consente a Putin di annullare ilIntanto, sale ancora l'asticella della tensione traDichiarazioni rilasciate da "funzionari anonimi" del Pentagono in merito a un "attacco decapitante" contro il Cremlino parlano di una minaccia didel presidente Vladimir Putin. E' quanto afferma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'agenzia Tass. "Alcuni 'del Pentagono hanno effettivamente espresso la minaccia di sferrare un 'attacco decapitante' al Cremlino, che in realtà è una minaccia di tentato omicidio del presidente russo", ha detto Lavrov. "Se tali idee sono davvero ponderate da qualcuno, allora questo qualcuno dovrebbe pensare meglio alle possibili conseguenze di tali piani", ha affermato il ministro degli Esteri russo."Il corso politico dell'Occidente, che mira alla totale repressione della Russia, è estremamente pericoloso: presenta rischi di uno scontro armato diretto tra potenze nucleari". Ha detto ancora il Ministro degli Esteri russo sottolineando che Mosca ha affermato più volte che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e cheE' l'Occidente invece che - secondo Lavrov - "con speculazioni irresponsabili" afferma "che la Russia sia presumibilmente