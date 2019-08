Poco mossa l'Europa. Milano in calo in attesa sviluppi Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, in attesa del discorso del premier Giuseppe Conte al Senato per cercare di capire quali potrebbero essere i possibili scenari politici dell'Italia.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,65%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +215 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,46%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,43%, trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.; si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 22.447 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,26%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti viaggi e intrattenimento (+1,26%), tecnologia (+0,79%) e beni per la casa (+0,76%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti bancario (-1,32%), utility (-1,24%) e costruzioni (-1,18%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Juventus, che mostra un rialzo del 3,80%.Ben comprata Prysmian, che segna un forte rialzo dell'1,58%.STMicroelectronics avanza dell'1,04%.Giornata moderatamente positiva per Moncler, che sale di un frazionale +0,9%.I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -3,12%.Lettera su Banco BPM, che registra un importante calo del 3,08%.Si concentrano le vendite su UBI Banca, che soffre un calo del 2,78%.Vendite su Atlantia, che registra un ribasso dell'1,98%.di Milano, Tod's (+3,07%), Inwit (+1,81%), Piaggio (+1,75%) e Brunello Cucinelli (+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -3,85%.Affonda Cairo Communication, con un ribasso del 3,63%.Crolla Biesse, con una flessione del 3,06%.Vendite a piene mani su Banca Farmafactoring, che soffre un decremento del 2,75%.