Pinterest delude con i risultati, titolo a picco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Pinterest, che passa di mano in perdita del 10,80% sotto il peso di una trimestrale deludente.Il primo trimestre si è chiuso con ricavi in aumento del 54% a 201 milioni di dollari superiori ai 200 previsti dal mercato, mentre il risultato netto è negativo per 33 centesimi per azione. Su base rettificata il rosso è di 32 cents peggiore di quanto stimato dagli analisti.di San Francisco stima un fatturato nel range 1,06-1,08 miliardi di dollari sotto gli 1,09 miliardi indicati dal consensus.L'andamento di Pinterest nella settimana, rispetto allo S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di breve periodo di Pinterest mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 28,53 M,Dollaro USA. Rischio di discesa fino a 26,11 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 30,95.