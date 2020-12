© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Neldel 2020 il(PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, èed è. Nella stima preliminare la crescita congiunturale del PIL era del 16,1%, mentre il calo tendenziale era del -4,7%. LaRispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita, con unnazionali e dellordi. Le importazioni e le esportazioni sono aumentate, rispettivamente, del 15,9% e del 30,7%.La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente per 13 punti percentuali alla crescita del PIL:e delle Istituzioni Sociali Private ISP, +5,3 punti gli investimenti fissi lordi e +0,2 punti la spesa delle Amministrazioni Pubbliche. La variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del PIL per 1 punto percentuale, mentre il contributo della domanda estera netta è risultato positivo e pari a 4 punti. Si registranoper il valore aggiunto in, con agricoltura, industria e servizi cresciuti rispettivamente dello 0,2%, del 33,1% e dell'11,9%.Per un confronto con gli altri Paesi, nel terzo trimestre il PIL è cresciuto in termini congiunturali del 7,4% negli, del 18,2% ine dell'8,2% in. In termini tendenziali, si è registrata una diminuzione del 2,9% negli Stati Uniti, del 4,2% in Germania e del 4,3% in Francia. Nel complesso, ilrispetto al trimestre precedente ed è diminuito del 4,3% nel confronto con il terzo trimestre del 2019.