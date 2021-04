12 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Gli investitori attendono l'avvio della stagione delle trimestrali e guardano all'andamento della campagna di vaccinazione e all'allentamento delle misure di contrasto ai contagi (oggi nel Regno Unito hanno riaperto pub e ristoranti).



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.743,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,28%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.



Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,28%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,46% a 24.543 punti, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 26.772 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,24%); leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,33%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+8,88%), Azimut (+2,76%), Stellantis (+1,73%) e Hera (+1,62%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -1,21%.



Tentenna Amplifon, che cede lo 0,79%.



Sostanzialmente debole STMicroelectronics, che registra una flessione dello 0,63%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, IGD (+3,74%), Piaggio (+3,03%), Alerion Clean Power (+2,71%) e Acea (+2,50%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.



Spicca la prestazione negativa di Tod's, che scende dell'1,83%.



DoValue scende dell'1,70%.



Calo deciso per Autogrill, che segna un -1,49%.