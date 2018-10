Piazza Affari in lieve rialzo. In rally il resto dell'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, che non si allinea al generale entusiasmo delle altre principaligrazie anche alla spinta di Wall Street.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,35%., con un calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,42%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,31%, e in primo piano Parigi, che mostra un forte aumento del 2,33%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 20.976 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,35%), come il FTSE Italia Star (0,4%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in calo dell'11,57%, rispetto ai 2,32 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 1,02 miliardi di azioni, rispetto ai 1,38 miliardi precedenti.Su 220 titoli trattati in Borsa, 68 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 136. Invariate le rimanenti 16 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti materie prime (+3,04%), alimentare (+2,27%) e costruzioni (+2,00%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti sanitario (-1,95%), bancario (-0,87%) e utility (-0,81%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla STMicroelectronics con un progresso del 4% grazie al rally del comparto tecnologico americano.In evidenza Tenaris +2,98%, Buzzi Unicem +2,88% e Poste Italiane +2,62%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Recordati, che ha terminato le contrattazioni a -3,27%.Affonda Fiat Chrysler, con un ribasso del 2,20%.Soffre Banca Generali, che evidenzia una perdita dell'1,96%.Preda dei venditori Intesa Sanpaolo, con un decremento dell'1,96%.di Milano, doBank (+7,21%), Mutuionline (+6,06%), Danieli (+4,04%) e Banca Ifis (+3,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Gima Tt, che ha terminato le contrattazioni a -7,59%.Crolla Biesse, con una flessione del 7,12%.Vendite a piene mani su IMA, che soffre un decremento del 5,60%.Pessima performance per Saras, che registra un ribasso del 3,47%.