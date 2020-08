Piazza Affari chiude debole con gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, mentre Wall Street è ancora in cerca di una direzione. I mercati oggi hanno scontato qualche incertezza, in risposta anche all'accelerazione dei contagi di Covid-19, e qualche presa di profitto dopo una serie di giornate positive.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno dell'1,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,8%) si attesta su 42,33 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,01%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,50%, pessima performance per Londra, che registra un ribasso dell'1,50%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,61%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,88%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 22.124 punti, in calo dello 0,77%. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,4%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,18%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+1,20%) e chimico (+0,80%). Tra i peggiori i comparti materie prime (-2,12%), telecomunicazioni (-2,06%) e petrolio (-1,63%).di Milano, troviamo Banco BPM (+3,57%), sempre sulle speranze di future aggregazioni.Bene Atlantia (+1,14%), dopo che S&P ha migliorato l'outlook sul rating.In denaro anche Ferrari (+1,07%) e Unipol (+0,88%).La peggiore è Telecom Italia, che cede il 2,75%.Sessione nera per Tenaris, che lascia sul tappeto una perdita del 2,10%.In caduta libera Leonardo, che affonda del 2,04%.Si concentrano le vendite su Snam, che soffre un calo dell'1,91%.Tra i, Carel Industries (+3,32%), Banca Popolare di Sondrio (+2,68%), Brunello Cucinelli (+2,04%) e ERG (+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli, che continua la seduta con -1,47%.Vendite su ASTM, che registra un ribasso dell'1,29%.Seduta negativa per la Doria, che mostra una perdita dell'1,26%.Giornata fiacca per Aeroporto di Bologna, che segna un calo dello 0,95%.