Piazza Affari brilla con Pirelli e gli industriali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che procede in linea, spinta dai titoli del comparto industriale. A sostenere l'umore degli investitori c'è un maggiore ottimismo per le prossime mosse di Fed e BCE.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Scende lo spread, attestandosi a +194 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,60%.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo dell'1,71%, Londra avanza dello 0,89% e Parigi dell'1,01%., con il FTSE MIB in aumento dello 0,85%.In battuta a Milano i settori tecnologia (+2,55%) ed automotive (+2,25%). Si segnala in particolare Pirelli (+7,07%), a dispetto dle waring lanciato da Continental che ha prodotto un effetto inverso.Bene anche Prysmian (+3,27%), che si è aggiudicata una commessa per un nuovo collegamento Regno Unito-Danimarca.In denaro Fiat Chrysler (+3,13%) e Juventus (+2,89%).La peggiore resta Amplifon, che segna un -1,57%.