(Teleborsa) - Ilsarà iled essere somministrato, con unprima di Natale. Ilsarà annunciato dalla la Presidente della Commissione europea, che ha confermato"I primi vaccini saranno autorizzati nell'arco di una settimana", ha detto la numero uno di Bruxelles. Tutto dipenderà dai gtempi tecnici per l'autorizzazione dell'EMA, anticipata dal 29 al 21 dicembre, proprio per dare un segnale forte di urgenza. In ogni caso, spetta alla Commissione dare il via libera finale all'immissione in commercio."Questa riposta comune potrebbe essere anche uno storico passo in avanti dell'Ue per il futuro", ha dichiarato il Commissario Gentiloni, esprimendo anche preoccupazione per l'andamento dei contagi in Europa."Nessuno deve pensare che siamo fuori dal tunnel", ha ribadito la von der Leyen, ricordando che i contagi ed le vittime sono ancora troppo elevati.Lavera e propria partirà poi i primi giorni di, subito dopo le feste. "Rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, saremo pronti a partire con alcuni giorni di anticipo", ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza.Laha dato già il via libera al Piano del commissario per l'emergenza. Si partirà con 1.833.975 dosi di vaccino distribuite da Pfizer. Verranno consegnate il 90% delle dosi richieste dalle Regioni perché si stima che non si vaccinerà il 100% del personale.A questo scopo, il commissario invierà alle Regioni entro la settimana uncontenente le indicazioni precise sulle priorità e la procedura di somministrazione.Laha peròdi attribuzione vaccini, esprimendo netta contrarietà per una campagna di distribuzione non commisurata a criteri oggettivi di fabbisogno e non proporzionata alla popolazione residente. E parla di "evidenti e immotivati squilibri fra le quote destinate alle diverse Regioni".