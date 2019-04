Piaggio Aero, ufficializzata cassa di integrazione per 504 lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non è bastata la mobilitazione delle scorse settimane, gli scioperi e i sit-in davanti alle istituzioni, in data odierna è stata ufficializzata laLa notizia è stata resa nota durante l'incontro propedeutico a quello del 17 aprile al Mise alla presenza di Rsu e organizzazioni sindacali presso l'Unione Industriali di Savona.e da quella data altri altri 474 lavoratori si aggiungeranno ai 30 già sotto l'ammortizzatore sociale."I 5 mesi di attendismo e sottovalutazione da parte del Governo - ha detto sarcasticamente- hanno causato un primo capolavoro".Questo ha poi voluto precisare la posizione dei sindacati affermato che "sul piano industriale, certezza di finanziamenti e conferme sull'anticipo di cassa che a oggi non è previsto. Fatto gravissimo, specie per chi è a zero ore. Anche per questo stiamo studiando forme di sostegno ai lavoratori".