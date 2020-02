Pensioni, Uil: sbagliata idea Fondo integrativo pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'idea di costituire unproposta più volte dal"è profondamenteLo sottolineasegretario confederale Uil per il quale "per la creazione di questo Fondo risponde ad esigenze reali, come gli abbiamo illustrato anche in unplurale e concorrente che ha dato ottima prova di se' in questi decenni e che viene studiato da tutto l'Occidente per la sua trasparenza, efficienza ed efficacia.Questo modello - aggiunge Proietti - va tutelato e implementato nelle adesioni attraverso un nuovo semestre di adesione informata da parte dei lavoratori. A questo punto è necessario che ilche non giova alla funzionalità della Previdenza Complementare italiana".