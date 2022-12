Pagopa, con Revolut pagamenti senza commissioni

Pagamenti di tributi e imposte su Pagopa senza commissioni con Revolut, app finanziaria globale con 25 milioni di clienti nel mondo e un milione in Italia. L'app britannica, attiva come banca anche in Italia, rompe dunque il fronte degli operatori su Pagopa e annuncia l’integrazione all’interno della sua app Android della piattaforma nazionale Pagopa, che permette di pagare tributi, imposte e rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti. Lo scorso febbraio, Revolut aveva già deciso di implementare i pagamenti Pagopa in modalità totalmente gratuita per i suoi clienti italiani partendo dalla piattaforma iOS, a prescindere dal piano sottoscritto.

"Nel corso del 2022 - si legge in una nota - la user experience Pagopa all’interno dell’app Revolut è stata ulteriormente migliorata, fino al lancio di oggi, che vede l’intera base clienti di Revolut poter usufruire del servizio. A differenza degli altri operatori Revolut non applica alcuna commissione sui pagamenti Pagopa, in linea con la sua mission che - sin da quando è stata fondata nel 2015 - ha come obiettivo l’eliminazione di commissioni svantaggiose da una moltitudine di servizi finanziari per una gestione del denaro piú efficace e intelligente".

“Siamo davvero entusiasti di rendere possibili i pagamenti degli avvisi Pagopa in modo facile e gratuito anche per gli utenti Android. Oggi, oltre un milione di persone in Italia può usufruire di questo vantaggio”, afferma Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe di Revolut. “La nostra super app si arricchisce costantemente di nuove funzionalità per facilitare la gestione del denaro a 360 gradi. In Italia non poteva di certo mancare questo servizio necessario, il quale però non può e non deve richiedere il pagamento di una commissione, che non aggiunge nessun valore, ma anzi penalizza i consumatori. Ci auguriamo davvero che altri operatori seguano il nostro esempio”.

Dal lancio a febbraio 2022, gli utenti dell’app iOS di Revolut hanno effettuato decine di migliaia di transazioni Pagopa senza pagare alcuna commissione. Ogni utente che usa Pagopa con Revolut ha fatto in media più di 4 transazioni fino a oggi, di cui oltre la metà si attesta al di sotto dei 50 euro.