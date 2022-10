OPA Cellularline, avveramento condizione Antitrust

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella seduta del 4 ottobre scorso, ha deliberato di non avviare l'istruttoria in relazioneall'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Cellularline, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, da parte di Esprinet per il tramite di 4 SIDE.Pertanto, la Condizione Antitrust "deve considerarsi avverata"., ha così commentato la notizia: "Con questo passo aggiungiamo un ulteriore tassello nel complesso insieme di attività volte all'auspicato consolidamento di Cellularline all'interno del nostro Gruppo.. Il roadshow effettuato negli scorsi giorni al fine di presentare i dettagli delle motivazioni industriali e finanziarie della proposta di Esprinet agli investitori istituzionali unita agli esiti dell'attività di monitoraggio in corso sugli azionisti "retail" ci danno sempre più fiducia sul buon esito dell'operazione".