Si è attivato Designer Outlet Link, una partnership esclusiva tra il Regionale di Trenitalia, il servizio di trasporto pubblico ferroviario dell’azienda, e McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione dei Designer Outlet, di cui fanno parte Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Grazie a questo accordo, gli appassionati dello shopping potranno lasciare l’auto a casa e raggiungere comodamente e senza stress uno dei centri McArthurGlen in Italia attraverso un servizio combinato che permette di acquistare, in un'unica soluzione, il biglietto del Regionale e quello del bus per raggiungere i Designer Outlet di Serravalle Scrivia, Noventa di Piave, Castel Romano e Barberino del Mugello.

Il servizio combinato treno+bus rappresenta non soltanto un’alternativa semplice e veloce, ma soprattutto sostenibile, un passo importate nella riduzione del traffico privato e nel contrasto al cambiamento climatico. «La strategia del Regionale di Trenitalia - afferma Sabrina De Filippis, Direttore della Direzione Business Regionale di Trenitalia - è quella di servire sempre più destinazioni, anche grazie a collegamenti intermodale treno+bus, di interesse per chi si sposta per turismo o svago in genere. In questo caso puntiamo allo shopping tourism, non solo degli italiani, che vive una crescita inarrestabile. Questi servizi comodi, efficienti e convenienti permetto veramente di fare una scelta green e lasciare l’auto a casa per godersi lo shopping in pieno relax, anche in questo periodo Natalizio».

«Abbiamo colto con entusiasmo l’opportunità di questa partnership con Trenitalia, un progetto che sposa diversi obiettivi strategici del nostro Gruppo – commenta Donatella Doppio, Regional Director Italy di McArthurGlen Group – I Designer Outlet sono attori rilevanti nello scenario economico territoriale e favoriscono la crescita del turismo locale. Il servizio combinato offrirà una ulteriore leva di sviluppo in questa direzione. Il tema della sostenibilità costituisce poi un elemento di imprescindibile rilevanza. Vogliamo avere un impatto positivo e diretto nei territori in cui operiamo. Sentiamo questa responsabilità, cerchiamo di avere un ruolo attivo anche su temi importanti come quelli del contrasto al cambiamento climatico».