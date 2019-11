Nexi, in nove mesi ricavi in crescita del 6,8% a quota 718 milioni

Dati positivi per Nexi che chiude i primi nove mesi del 2019 con ricavi pari a 718,4 milioni di euro, in crescita del 6,8%

anno su anno al netto della cessazione di alcuni contratti di rivendita hardware a zero margine provenienti dalle recenti acquisizioni (+5,6% a/a crescita nominale). Nel terzo trimestre il dato è sempre di crescita (251,1 milioni, +6,7% anno su anno).



L'ebitda ammonta a 368,5 milioni, evidenziando una crescita organica del 19,2% anno su anno grazie alla solida crescita dei ricavi e al continuo focus sulla riduzione dei costi (349,9 milioni, -3,8%) e sull'efficienza operativa supportati dai continui investimenti in sviluppo e tecnologia.



Al 30 settembre la posizione finanziaria netta gestionale è pari a 1.517 milioni rispetto a 2.454 milioni di fine 2018

grazie al contributo dell'ipo e alla generazione di cassa di periodo.