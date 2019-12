Milano marcia in positivo assieme ai Mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori guardano al dato sull'occupazione statunitense: le aspettative sono di segnali di crescita che possano far ridurre i timori per la salute della più grande economia mondiale.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,11. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.473,6 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 58,35 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,36%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,26%. Ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,76%. Performance modesta per Parigi +0,51%., che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,31%.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+1,35%), beni per la casa (+0,77%) e materie prime (+0,73%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti vendite al dettaglio (-0,52%), chimico (-0,51%) e alimentare (-0,41%).di Piazza Affari, STMicroelectronics avanza dell'1,48%.Si muove in territorio positivo Moncler, mostrando un incremento dell'1,33%.Denaro su Unicredit, che registra un rialzo dell'1,23%.Resistente Prysmian, che segna un piccolo aumento dello 0,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -0,53% su prese di profitto dopo la corsa della vigilia.di Milano, Tinexta (+2,11%), De' Longhi (+1,91%), Mutuionline (+1,73%) e Mediaset (+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire Tecnimont, che continua la seduta con -1,95%.Seduta negativa per FILA, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione CIR, che accusa un calo dell'1,49%.Scivola Falck Renewables, con un netto svantaggio dell'1,30%.