Milano brilla con gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, che proseguono il movimento di recupero avviato questa mattina, a dispetto anche dell'allarme doppia recessione lanciato da dati dei PMI.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,69% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,20%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell'1,57%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,44%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,18% a 19.302 punti.di Milano, troviamo Pirelli (+6,66%), grazie ad alcuni giudizi delgi analisti.Bene anche i bancari come BPER (+2,87%) e Banco BPM (+2,64%)Sotto i riflettori Moncler (+2,55%) dopo i risultati.La peggiore è Unipol, che scivola dell'1,37%.Preda dei venditori DiaSorin, con un decremento dell'1,19%.Si concentrano le vendite su Telecom Italia, che soffre un calo dell'1,02%.Fiacca Ferrari, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Al Top tra le azioni italiane a, Saras (+4,43%), Cattolica Assicurazioni (+3,15%), Autogrill (+2,47%) e doValue (+2,13%).Le più forti vendite su ERG, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.In caduta libera Falck Renewables, che affonda del 2,50%.Vendite su FILA, che registra un ribasso del 2,00%.Seduta negativa per B.F, che mostra una perdita dell'1,89%.