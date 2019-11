Masi Agricola si rafforza in Germania

Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Masi Agricola, produttore di vini quotato in Borsa, si rafforza in Germania. La società aprirà nella primavera 2020.un nuovo locale monomarca a Monaco di Baviera a insegna “Masi Wine Bar Munich”, nella centralissima Maximilianstrasse, prestigiosa via del lusso internazionale.Con questa operazione, si legge in un comunicato, Masi supporta anche la nuova strategia distributiva aziendale recentemente adottata con la firma del contratto con l'importatore e distributore Eggers & Franke Group, avvalorando una concreta segmentazione per posizionamento-prezzo e per canale distributivo. La controllata Masi Wine Bar Munich GmbH, joint venture che vede come socio di minoranza la società tedesca D&F Marketing GmbH, operante nel campo dei servizi di ristorazione di alta gamma a bordo degli aerei di primarie compagnie internazionali, gestirà il locale in linea con le esperienze di successo degli altri monomarca “Masi Wine Bar”.Federico Girotto, amministratore delegato di Masi, ha dichiarato: «L’apertura nella centralissima Maximilianstrasse rappresenta una diversità nella “collana” della Masi Wine Experience: il Masi Wine Bar godrà infatti di un posizionamento urbano ultrapremium nel regno del migliore shopping, che arricchirà il nostro brand di ulteriori significati, rafforzandone la dimensione lifestyle e portando il vino italiano nell’olimpo delle grandi maison internazionali».Raffaele Boscaini, direttore Marketing di Masi, ha aggiunto: «Questa ulteriore iniziativa della Masi Wine Experience ci consentirà di attivare un contatto sempre più diretto con i consumatori non solo tedeschi, poiché la visibilità e l’attrattività di Maximilianstrasse interessano un pubblico veramente internazionale. Realizzeremo una vera e propria brand house, un ambiente “a porte aperte” e pienamente integrato con il contesto urbano circostante, fruibile grazie alla calda ospitalità dei nostri siti».