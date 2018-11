Manovra, Austria e Slovacchia contro l'Italia: rispetti le regole. Moscovici: pagheranno i più poveri

Ultimo aggiornamento: 16:58

Alta tensione in europa sulla manovra italiana. «La nostra posizione» sulla manovra italiana «è stata chiara sin dall'inizio, ci aspettiamo che le regole siano rispettate» poiché nell'Ue «c'è bisogno di un approccio equo e comune a queste regole». Così il ministro delle finanze austriaco Hartwig Loeger arrivando all'Eurogruppo. «Spero che oggi il ministro Tria mi dia informazioni» ulteriori e «forse si possa capire il pensiero dell'Italia», ha aggiunto, aspettandosi una «reazione» da parte della Commissione. «C'è tempo fino al 13 per vedere quale sarà la risposta dell'Italia».«Temo che l'approccio e i passi assunti dal governo italiano stiano mettendo a rischio questi obiettivi» del «completamento dell'architettura» dell'Eurozona, «questa è la mia preoccupazione». Così il ministro delle Finanze slovacco Peter Kazimir al suo arrivo all'Eurogruppo, dicendosi «abbastanza sicuro che Giovanni (Tria, ndr) sappia bene qual è la situazione ora». «Sono convinto che facciamo parte di un club basato sulle regole, che spetta alla Commissione Ue fare rispettare e la Commissione ha il mio pieno sostegno», ha aggiunto.«Non ho questo tipo di informazioni» che l'Italia non presenterà nessuna riposta alla Commissione Ue su un nuovo bilancio, «il mio interlocutore è il ministro Tria e sono persuaso che abbia compreso la necessità che l'Italia agisca nel quadro delle regole fiscali europee». Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles dove ci sarà una discussione sulla manovra italiana. Ed è proprio sotto il faro dei riflettori Ue che la legge di bilancio inizierà il suo iter alla Camera, domani martedì 6 novembre, per arrivare al via libera definitivo entro fine anno. Ancora tanti i nodi da sciogliere nel corso di un dibattito parlamentare che si preannuncia acceso.Il, oggi ha avuto un incontro bilaterale con, prima dell'avvio della riunione dell'Eurogruppo. Il primo banco di prova, che sarà l'occasione per i ministri delle Finanze della zona euro per discutere formalmente della decisione della Commissione di rigettare il Documento programmatico di bilancio adottato dal governo di. Tria ha parlato con il commissario per circa un'ora della manovra finanziaria italiana e delle richieste della Commissione di rispettare le regole del Patto di Stabilità.«Non credo che la manovra sia buona» per il popolo italiano, «perché se il risultato è di aumentare il debito,, quindi non è un bilancio buono per il popolo», ha affermato ancora Moscovici, convinto che Tria abbia capito che l'Italia debba agire nell'ambito delle regole, «ma sta a lui dirlo». Sulla tesi portata avanti dal governo italiano, ovvero che l'espansione del bilancio porterà a più crescita economica e a una riduzione del rapporto debito-pil, il commissario ha detto «sarò diplomatico: non è necessariamente spendendo più soldi che ottieni più crescita e che abbassi il debito. Penso che sia un ragionamento economico su cui bisogna discutere».«La libertà delle idee è importante ma mi aspetto da un commissario europeo che sia molto cauto nel fare dichiarazioni che hanno una chiara connotazione politica. Voglio parlare nelle sedi appropriate e non voglio nemmeno pensare che la Commissione si lasci condizionare da argomenti di carattere politico», ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni di Moscovici.