Manovra, saldi e crescita invariati. Salvini: «Se all'Ue non va bene tiriamo dritto»

I saldi e le stime di crescita della legge di bilancio «restano invariati». Lo confermano fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla manovra. Al momento è in corso una riunione del Consiglio dei ministri.

«Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto», ha detto Matteo Salvini al suo ingresso a Palazzo Chigi per il vertice di governo e il Consiglio dei ministri sulla legge di bilancio.

«Il tasso di crescita non si negozia», ha puntualizzato oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. «Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal Governo», dice il ministro nel giorno della risposta italiana alla bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue. Nella lettera, a quanto si è appreso, il governo metterebbe l'accento sulle privatizzazioni, come strada per garantire il calo del debito pubblico a partire dal 2019 e per il prossimo triennio.

Il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, afferma che «questa manovra non è la prima che ci preoccupa. Si assomma ad altre: oltre 50 leggi di bilancio dello Stato. Perché il debito pubblico è nato e cresciuto costantemente in oltre mezzo secolo e, a ogni anno che allo stock del debito pubblico se ne assomma un'altra aliquota, la preoccupazione cresce, se non altro in progressione aritmetica».

