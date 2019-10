© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -esprime "forte contrarietà" in merito all'introduzione di unaprevista in manovra.La misura, si legge in una nota, "non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese".Le imprese, spiega Confindustria, "già oggi pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un ammontare di, dei quali 350 vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata". Quindi,l'introduzione di una "tassa sulla plastica equivarrebbe, quindi, a una sorta di doppia imposizione e, come tale, sarebbe ingiustificata sia sotto il profilo ambientale che economico e sociale".Il tributo, peraltro, proseguono gli industriali, "colpirebbe anche i prodotti di imballaggio contenenti materiale riciclato, andando a penalizzare gli enormi sforzi che le imprese stanno compiendo per la completa transizione verso l'economia circolare, sottraendo inoltre importanti risorse per gli investimenti in sostenibilità ambientale".La misura rischia, infine, secondo Confindustria, "di compromettere il buon funzionamento del Sistema dei consorzi per la".