Luiss lancia "ACE", la nuova "tripla laurea" in Business Administration con George Washington University (Usa) e Renmin University (Cina)

La “diplomazia della cultura e della formazione” italiana connette e avvicina tre continenti per preparare manager globali: seguendo questa traiettoria oggi venerdì 18 febbraio, con una cerimonia online, la Luiss Guido Carli, la Renmin University of China di Pechino e la George Washington University di Washington D.C., hanno annunciato il lancio di “ACE”: acronimo di “America, China & Europe”, una inedita “tripla laurea” in “Business Administration” che, unendo tre differenti Paesi e culture manageriali ed istituzionali, rappresenta una assoluta new entry nel panorama mondiale dell’alta formazione.

Alla firma del nuovo percorso educativo hanno partecipato: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, il Prorettore per l’Internazionalizzazione Raffele Marchetti, il Presidente della Renmin University of China Liu Wei e il Presidente della George Washington University Mark S. Wrighton.

Al via dal settembre 2022 il corso di laurea ACE, fortemente innovativo, geograficamente itinerante e strutturato su una durata complessiva di quattro anni, darà la possibilità a studentesse e studenti di conseguire tre titoli di laurea, uno per ogni Università, validi e riconosciuti negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, e di aspirare a ricoprire incarichi di responsabilità in multinazionali ed istituzioni globali. Una esperienza formativa internazionale che offrirà l'opportunità di immergersi nella cultura economica, sociale e manageriale dei tre continenti. Gli iscritti trascorreranno, infatti, il primo anno nei loro rispettivi Atenei per acquisire i fondamentali dell’economia e del management. Frequenteranno, poi, congiuntamente il II°, III° e IV° anno nelle tre capitali, partendo dalla Luiss a Roma, per spostarsi alla Renmin University a Pechino e infine negli States, alla George Washington University. I costi di iscrizione ad ACE sono in linea con i contributi universitari del proprio Ateneo di provenienza per l'intera durata del percorso.