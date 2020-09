Kinross Gold: torna il dividendo dopo 7 anni. Titolo brilla

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Kinross Gold, che mostra una salita bruciante del 7,86% sui valori precedenti.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che il gruppo minerario ha approvato la distribuzione del primo dividendo trimestrale dal 2013: 0,03 dollari per azione.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kinross Gold più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Tecnicamente, Kinross Gold è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,27 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,79.

