Balzo a Piazza Affari per il titolo della Juventus, che termina in rialzo del 5,68% a 1,44 euro, con gli investitori e i tifosi in attesa di conoscere il nome del successore di Massimiliano Allegri. Molte le indiscrezioni stampa che circolano sul possibile nuovo tecnico: per il momento si parla dell'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ma sono molti i nomi circolati.



Ultimo aggiornamento: 20:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA