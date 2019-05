Italo, incontro con i vertici di Taiwan High Speed Rail Corporation

Una delegazione della compagnia di alta velocità ferroviaria di Taiwan, Taiwan High Speed Rail Corporation, è venuta in Italia e ha visitato Italo.



La delegazione composta da 4 rappresentanti aziendali, guidati dal Vice Presidente Esecutivo John Chen e accompagnata dall’ambasciatore di Taiwan in Italia, Andrea S. Y. Lee, è stata accolta nella sede centrale di Italo dall’amministratore delegato Gianbattista La Rocca e da una rappresentanza aziendale.



Non è la prima volta che Italo riceve simili visite dall’estero, in passato è stata la volta di delegazioni provenienti dal Giappone, dalla Corea del Sud e dalla Spagna, solo per citarne alcune. In Italia infatti dal 2012, anno in cui Italo è arrivato sui binari, ad oggi il mercato ferroviario ad Alta Velocità è cresciuto, così come è aumentata dell’80% la domanda mentre i prezzi sono diminuiti del 40%. © RIPRODUZIONE RISERVATA