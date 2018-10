Conti pubblici, Moody's taglia il rating dell'Italia: «Deficit più elevato»

L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. Lo afferma Moody's in una nota. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è legata a un «cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese», afferma l'agenzia in una nota.

L'Italia passa quindi da Baa2 a Baa3, ovvero l'ultimo "step" prima di un giudizio di "non investment grade". La decisione dell'agenzia è legata a due fattori. Il primo è il «concreto indebolimento» della forza di bilancio dell'Italia, con il governo che prevede un deficit più delle attese alto per i prossimi anni.

Il secondo sono le «implicazioni negative per la crescita di medio termine e lo stallo dei piani di riforme strutturali e di bilancio»: «I piani del governo non comprendono una coerente agenda di riforme» in grado di rilanciare la crescita su base sostenuta, si legge nel giudizio dell'agenzia.

Dopo una spinta temporanea dalla politica espansiva di bilancio Moody's infatti si attende che la crescita torni intorno all'1%. «Anche nel breve termine Moody's ritiene che lo stimolo di bilancio fornirà una spinta più limitata alla crescita di quanto assume il governo».

