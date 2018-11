L'istruttoria in cinque giorni la promessa sostenibile Bnl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola d'ordine è sempre sostenibilità. In Bnl Bnp Paribas la sostenibilità economica e ambientale si declina anche attraverso i mutui per l'acquisto della casa. E' appena partita una nuova offerta dedicata a quanti vogliano scegliere una delle soluzioni di finanziamento immobiliare Bnl. «Sostenibilità per l'ambiente e sostenibilità per chi è interessato all'acquisto di un immobile spiega Barbara Biviano, responsabile mutui e prestiti retail Bnl e per il cliente sostenibilità vuol dire anche avere una risposta in tempi certi sulla fattibilità dell'operazione».La Banca dà al cliente la possibilità di ricevere, in soli 5 giorni lavorativi dalla domanda di mutuo, la delibera creditizia con una risposta sulla sostenibilità del finanziamento scelto; un servizio particolarmente utile in un momento delicato come può essere l'acquisto di un immobile. Inoltre, a coloro che vogliano un mutuo per una casa in classe energetica A o B, viene offerto un anno gratuito di protezione casa e famiglia. Si tratta di una polizza, realizzata in collaborazione con Bnp Paribas Cardif, che tutela l'abitazione e chi ci vive dai principali rischi. L'iniziativa sarà valida per le domande di mutuo dall'inizio della campagna fino al 30 marzo 2019, naturalmente una volta avvenuta la stipula.E' la doppia sostenibilità di cui si parlava. «Penso sia importante ribadire l'offerta dei tempi certi come un elemento di qualificazione del nostro servizio aggiunge Barbara Biviano - un servizio di consulenza che si propone di partire dal cliente, piuttosto che dall'immobile. In cinque giorni dalla presentazione dei documenti richiesti, anagrafici e reddituali, la banca formula la delibera creditizia, anche prima che il cliente abbia definito la ricerca dell'immobile da acquistare».Sciogliere i dubbi della clientela in poco tempo vuol dire puntare sul servizio, prima e oltre l'erogazione del credito. Dopo il primo incontro in agenzia tutto può avvenire nell'area riservata del sito, nella quale si possono uploadare tutti i documenti richiesti, senza dover necessariamente tornare in agenzia. E' l'ulteriore sviluppo di una modalità digitale nella relazione con il cliente, che caratterizzerà l'impegno di Bnl e del Gruppo al 2020.