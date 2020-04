Istituto GFK, sentiment consumatori Eurozona in netto peggioramento a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E, a causa dell'epidemia de delle misure dipredisposte dai governi europei per contenere il contagio. E le, prospettando un aprile anche peggiore, dato che il sondaggio fa riferimento ai primi giorni del mese, mentre la fase più acuta della crisi sanitaria è stata sperimentata alla fine del mese.E' quanto rileva, in un sondaggio relativo al, diverso da quello che mensilmente viene condotto fra i consumatori tedeschi.sulla fiducia dei consumatori del Continente, ha regitrato a marzo un, livello più basso registrato dal 2016. Fra i Paesidell'area si segnalano l'(-43 punti) e la(-29 punti).Peggiora anche, così come peggiorano le prospettive sul reddito (-9 punti) e la propensione all'acquisto (-13 punti).