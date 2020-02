Intesa-UBI, per Dbrs operazione positiva. Gualtieri: importante consolidamento nel settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DBRS Morningstar ritiene che l'operazione tra Intesa Sanpaolo e UBI sarà ampiamente positiva per Intesa in quanto rafforzerà ulteriormente la già forte posizione della banca in Italia, aumentando le sue dimensioni e quote di mercato in termini di prestiti e depositi.Le culture simili delle banche dovrebbero facilitare il processo di integrazione e ridurre i rischi di esecuzione - sottolinea in una nota l'agenzia di rating - aggiungendo che "se la fusione andrà avanti, Dbrs Morningstar prevede che i rating di UBI saranno allineati a quelli di Intesa".Oggi si riunirà il Consiglio di Amministrazione di UBI per discutere l'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo da: per ogni 10 azioni UBI portate in adesione saranno corrisposte 17 azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione." - sottolinea il. "Ioquindi faranno le valutazioni che ritengono opportune, la nostra è un'offerta a tutti gli azionisti sia di Intesa che di UBI".Non commenta, un'operazione in corso, il, ma spiega che è importante ci sia un consolidamento del nostro sistema bancario ed è bene che la politica stia fuori. "Con un'operazione di mercato in corso la mia posizione è che non posso commentare, ma èche peraltro ha fatto negli anni passi avanti importanti" - ha dettocommentando l'operazione ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital -.- ha aggiunto - ", in modo ingiusto, e. Le sfide dell'innovazione tecnologica richiedono anche forme di consolidamento che si svolgono nelle logiche di mercato ed".