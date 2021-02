Intesa, 37 milioni a Parmareggio per progetti sulla sostenibilità

Intesa Sanpaolo punta sulla sostenibilità. L'istituto bancario ha stanziato 37 milioni di euro per il progetto di sviluppo della Parmareggio (gruppo Bonterre) che prevede obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, Social, Governance). Il finanziamento S-Loan, strutturato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il capitale circolante, il costo del personale e il piano investimenti dell'azienda modenese, che sarà incentrato su nuovi programmi Esg già strategici per l'azienda.

L’operazione - della durata di 72 mesi - avrà infatti fra i diversi obiettivi sostenere attività di forte impatto

sociale a supporto delle associazioni operanti nel no profit e nel sostegno personale e professionale alle

categorie svantaggiate, nonché programmi di formazione interna dedicati al personale sui temi della

cultura della sostenibilità ambientale.

«Il finanziamento S-Loan concesso da Intesa Sanpaolo con la Garanzia di Sace rappresenta per il nostro gruppo non solo un importante sostegno ai nostri progetti di sviluppo futuri in un periodo reso particolarmente complesso dalla pandemia ma, soprattutto, la conferma di un modo di intendere la finanza stessa come strumento al servizio delle imprese», spiega Giuliano Carletti, amministratore delegato del gruppo Bonterre-Parmareggio.

«I criteri Esg sviluppati nel mondo della finanza con l'obiettivo di valutare gli investimenti sono oggi dei punti di riferimento per le imprese che vogliono indirizzare la propria strategia sostenibile. Siamo attenti alle esigenze delle imprese del territorio e orgogliosi, soprattutto in questa fase così complessa, di offrire il nostro supporto a un'azienda come Parmareggio», sottolinea Anna Roscio, responsabile direzione Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

