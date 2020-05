(Teleborsa) - L'Inps sta smaltendo gli arretrati della Cig in ritardo, riducendo la giacenza effettiva sulla cassa integrazione con 778.300 ancora da pagare, "a fronte di 2,1 milioni di casse integrazioni pagate direttamente e di circa 4 milioni anticipate dalle aziende e conguagliate da Inps".



Lo ha specificato il presidente Pasquale Tridico nel corso dell'incontro chiesto dal leader della Lega, Matteo Salvini, spiegando "i numeri e l'enorme sforzo messo in campo per implementare le misure della cassa integrazione e dei bonus".



A questi numeri, ha ricordato Tridico, si aggiungono 4 milioni di bonus da 600 euro pagati ad aprile e già rinnovati dopo il Decreto rilancio nei giorni scorsi.